Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulunun anayasal düzeni ve halkın güvenliğini sağlamak için eyalette OHAL kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, 6 aylık OHAL kararının bölgedeki istikrar ve düzenin mevcut yasal araçlarla sağlanamaması ve ulusal egemenlik tehdidi üzerine alındığına işaret edildi.

Tüm telefon ve internet hatlarının gece yarısından itibaren kesilmiş olduğu bölgede OHAL'i yönetecek özel askeri güç kuruldu.

Büyük çatışmalardan korkuluyor

Başbakan Abiy Ahmed, bu sabah, ulusal ordu birliklerine saldıran ve savaş açan TPLF'ye karşı askeri harekat başlatacaklarını duyurmuştu.

Ahmed'in kararının uzun yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da büyük ve uzun süreli çatışmalara yol açmasından korkuluyor.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylül ayında yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

Operasyona diğer eyaletlerden destek

TPLF güçlerine karşı planlanan askeri operasyona diğer eyaletlerden de destek geldi.

Askeri operasyona, ülkenin en kabalık nüfuslu eyaletleri olan Oromiya, Amhara, Benishangul-Gumuz ve Güney eyaletlerinin yönetimleri destek verdi.