Saldırı, Irak’ın Türkiye sınırına yakın Amediye ilçesine bağlı Çemanke kasabasında, bugün sabah saatlerinde meydana geldi.

Bir peşmerge öldü, çatışma devam ediyor

Bölgedeki terör örgütü PKK üyeleri, IKBY Peşmerge Bakanlığı’na bağlı güçlere karşı silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 peşmerge hayatını kaybetti, 3 peşmerge yaralandı.

Saldırının ardından başlayan çatışma devam ederken, Duhok ve çevre ilçelerden bölgeye takviye kuvvet gönderildi. Bazı yerel kaynaklar, saldırının bir patlama ile başladığını ve daha sonra silah seslerinin yükseldiğini söyledi.

IKBY ile PKK arasındaki gerilim

IKBY yönetimi ile PKK terör örgütü arasında uzun süreden beri devam eden bir gerilim var.

Gerilimin ilk açığa çıktığı olay ise geçen nisan ayında meydana geldi. IKBY, İran sınırındaki stratejik öneme sahip olan Rewanduz ilçesine bağlı Zine Werte bölgesine, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde peşmerge güçlerini konuşlandırdı. IKBY yönetimi, İran sınırından yapılan geçişlerin salgını yayma tehlikesi olduğunu ve bunun önlenmesi için Zine Werte’ye birlik gönderildiğini açıkladı. Ancak PKK terör örgütü yönetimi, Kandil Dağı’nın eteklerinde bulunan bölgeye peşmerge birliklerinin gelmesine karşı çıktı.

Karşılıklı açıklamalarla tırmanan gerginlik, IKBY ve Irak merkezi hükümeti arasında, Sincar bölgesindeki PKK terör örgütü varlığını sona erdirecek anlaşmanın imzalanmasıyla zirveye çıktı. Son olarak geçtiğimiz günlerde açıklama yapan IKBY eski başkanı ve KDP lideri Mesut Barzani, PKK’dan işgal ettiği topraklarından çekilmesini istemişti.