Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'da petrokimya tesisinde yangın
[Grafik: TRT Haber]
İran'ın batısında yer alan İlam eyaletindeki petrokimya tesisinde yangın çıktı.
Devlet televizyonunun haberine göre, Irak sınırında bulunan İlam eyaletindeki petrokimya tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Tesisin hurdalık bölümünde meydana gelen yangın kontrol altına alındı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Etiketler: İranSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 12:16
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