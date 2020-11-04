Devlet televizyonunun haberine göre, Irak sınırında bulunan İlam eyaletindeki petrokimya tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tesisin hurdalık bölümünde meydana gelen yangın kontrol altına alındı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.