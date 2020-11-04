Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD'de gizemli 'evde kalın' çağrıları: FBI araştırıyor
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), seçmenleri arayarak "güvende olun, evde kalın" mesajı bırakan otomatik aramalarla ilgili soruşturma başlattı.
ABD İç Güvenlik Bakanlığından bir yetkili, seçmenleri oy kullanmaktan caydırmayı amaçlayan "Bu sadece bir test çağrısıdır. Evde kalma zamanı. Güvende olun, evde kalın." mesajlı otomatik aramalarla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
Bu tip otomatik aramaların her seçimde olabileceğini belirten yetkili, seçmenlere sakin olmaları çağrısı yaptı.
FBI'ın konuyla ilgili araştırmaları sürüyor.
Etiketler: ABD ABD Başkanlık SeçimleriSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 11:53
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