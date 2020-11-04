Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 419 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 452 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 36 bin 579’a, vaka sayısının da 646 bin 164’e çıktığını aktardı.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 426’sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 500 bin 400'e ulaştığını belirtti.

5 milyondan fazla test yapılan ülkede, 31 eyaletin tamamı "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer alıyor.

İran genelinde 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı alınmıştı. Öte yandan 25 eyalet merkezine giriş çıkışlar da yasaklanmıştı.