İngiltere’de koronavirüs vaka ve can kaybı sayılarındaki artış devam ediyor.

Ülkede toplam vaka sayısı bir milyonu aşarken can kaybı da 43 binin üzerinde.

Ulusal Sağlık Kurumu, hastaneye kabul edilen hasta sayısında 10 günde yüzde 60 artış yaşandığına işaret etti.

Solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı da yüzde 51 arttı.

Halk marketlere koştu

Ulusal kısıtlama öncesi başta başkent Londra olmak üzere ülke genelinde marketlerdeki hareketlilik dikkati çekti.

Kısıtlamaya saatler kala bebek maması, temizlik ürünleri ve tuvalet kağıdı gibi ürünlerin rafları boşaldı.

Bazı süpermarket zincirleri temizlik ürünleri ve kimi gıda maddelerinin satışını sınırlandırdı.

Talebin karşılanabilmesi için internet üzerinden alışveriş kapasitesi artırıldı.