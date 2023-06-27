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Dünya
İHA 27.06.2023 20:19

Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları ABD'de bir araya geldi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya geldi.

Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları ABD'de bir araya geldi
[Fotoğraf: Getty Images]

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın daveti üzerine çalışma ziyaretinde bulunmak üzere ABD’ye gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, başkent Washington DC’de temaslarına başladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Bayramov’un Bakan Blinken’ın katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü toplantıda Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldiği aktarıldı.

Üç gün devam edecek toplantıda, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında Barışın Tesisi ve Devletlerarası İlişkilere İlişkin İkili Anlaşma kapsamında görüşmelerin yapılacağı duyuruldu.

Blinken, Bayramov ve Mirzoyan arasındaki üçlü görüşme en son 1 Mayıs’ta yine Washington DC’de gerçekleştirilmişti.

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