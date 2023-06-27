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Dünya
İHA 27.06.2023 20:13

İtalya’da Ndrangheta mafyasına yönelik baskın

İtalyan polisi, mafya örgütü Ndrangheta’ya düzenlediği baskında 30’dan fazla kişiyi tutukladı.

İtalya’da Ndrangheta mafyasına yönelik baskın

İtalyan mafya örgütü Ndrangheta’ya yönelik baskınlar devam ediyor.

İtalyan polisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Calabria bölgesinden politikacılar da dahil olmak üzere zanlıların mafya birliği, cinayet, gasp, dolandırıcılık, kamu sözleşmelerine hile karıştırma, rüşvet ve oy satın alma gibi suçlamalarla karşı karşıya oldukları ifade edildi.

Açıklamada, baskın sonucunda 22 kişinin cezaevine gönderildiği, 12 kişinin ev hapsine alındığı, 4 kişinin görevden alındığı ve 3 kişiye seyahat yasağı getirildiği ifade edildi. Eski Calabria Valisi de dahil olmak üzere toplam 123 kişinin soruşturma altında olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Almanya'nın Stuttgart kentinden savcılar ve Alman federal polisi ile soruşturma kapsamında işbirliği yapıldığı ifade edildi.

İtalya'nın en tanınmış mafya karşıtlarında Catanzaro Savcısı Nicola Gratteri, düzenlediği basın toplantısında, bölge siyasetçilerine ve kamu yöneticilerine 2014-2020 döneminde mafya üyeleri tarafından `boyun eğdirildiğini` söyledi.

Ndrangheta mafya ağının İtalya'nın güneyinden kuzeyine emlak, gıda, meyve, sebze ve canlı hayvan ticareti, güvenlik hizmetleri ve kumar gibi yasadışı ticaret yaptığı biliniyor.

Ndrangheta’ya büyük darbe vurulmuştu

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tarafından geçtiğimiz mayıs ayında Belçika, Almanya, İtalya, Fransa, Portekiz, Slovenya, İspanya, Romanya, Brezilya ve Panama'daki kolluk kuvvetleri ile ortak yürütülen operasyon kapsamında Ndrangheta üyesi 132 kişinin gözaltına alınmıştı.

Kökleri İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesine dayanan Ndrangheta, dünyanın en büyük suç ağlarından biri olarak kabul ediliyor.

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