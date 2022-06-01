Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 09:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, iki ülke sınırının Kelbecer ve Tovuz illeri istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 31 Mayıs akşam saatlerinden 1 Haziran gece saatlerine kadar Tovuz ilinin Ağdam, Kelbecer ilinin Zeylik köyleri istikametindeki Azerbaycan mevzilerinin Ermeni birliklerce ateş altına alındığı bildirildi.
Azerbaycan ordusunun da saldırılara karşılık verdiği kaydedildi.
Etiketler: Ermenistan Azerbaycan
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