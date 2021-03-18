Ermenistan ordusunun Karabağ'da hezimete uğramasının ardından ülkede tansiyon düşmüyor.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan bugün, 20 Haziran’da erken parlamento seçimlerine gidileceğini açıkladı.

Ermenistan, parlamenter cumhuriyetle idare ediliyor. Cumhurbaşkanı, Ulusal Meclis üyeleri, yerel yönetimler seçimle işbaşına geliyor. Bakanlar ise başbakanın tavsiyesi doğrultusunda cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.

Darbe girişimi yaşanmıştı

Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Başbakan Paşinyan, darbe girişimi olarak nitelediği olayın ardından, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Sarkisyan bu kararı kabul etmemişti.

Bu gelişmelerle, ülkede siyasi gerilim had safhaya ulaştı.