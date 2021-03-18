Başkanlık koltuğuna Ekim 2020’de yapılan seçimleri kazanarak yeniden oturan Magufuli'nin ölümü üzerine Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ülkesinde 7 gün yas ilan edildiğini açıkladı.

Bayraklar yarıya indirildi

Doğu Afrika Topluluğu (EAC) Başkanlığı görevini de yürüten Kenyatta, "Bir arkadaşım ve müttefikim olan Magufuli, Pan-Afrikanizmin öncüsüydü. Kıtaya yön veren bir lideri kaybettik. Başkan Magufuli'nin zamansız vefatı nedeniyle ailesine ve Tanzanya halkına başsağlığı diliyoruz" dedi.

Kenyatta, Magufuli'nin ölümü nedeniyle Kenya'da bayrakların yarıya indirildiğini aktardı.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera ve Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Farmaajo, Magufuli için başsağlığı mesajı yayımlayan liderler arasında yer aldı.

Magufuli'nin öldüğü açıklanmıştı

Kendisinden 2 haftadır haber alınamayan Magufuli'nin dün öldüğü açıklanmıştı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 6 Mart'tan bu yana Darüsselam'daki bir hastanede tedavi gördüğü açıklanan Magufuli'nin, COVID-19 nedeniyle öldüğü ileri sürülmüştü.