Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 14:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kazakistan'da kum fırtınası
Kazakistan’da kum fırtınası meydana geldi. İnsanların kum fırtınasından kaçmaya çalıştığı anlar ise kameralara yansıdı.
Kazakistan’ın Mangistau bölgesinde 16 Mart’ta kum fırtınası meydana geldi. Bölge sakinleri ise kum fırtınasına hazırlıksız yakalandı.
İlk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Bölge halkının fırtınadan kaçmaya çalıştığı anlar kayda alındı.
Etiketler: Kazakistan
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