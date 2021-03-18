Kazakistan’ın Mangistau bölgesinde 16 Mart’ta kum fırtınası meydana geldi. Bölge sakinleri ise kum fırtınasına hazırlıksız yakalandı.

İlk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Bölge halkının fırtınadan kaçmaya çalıştığı anlar kayda alındı.