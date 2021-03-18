Şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur, şehitlikte 1915-1918 yılları arasında Filistin cephesinde İngilizler tarafından esir alındıktan sonra Mısır'daki esir kampları ve hastanelerde hayatlarını kaybeden 4500'e yakın Türk askerinin yattığını ifade etti.

Çanakkale'de yaşananları kahramanlık destanı olarak niteleyen Eruygur, "Çanakkale savaşları, büyük bedeller ödenmesi pahasına vatanımızı koruma irademiz ve inancımızı ortaya koyduğumuz, birleşip devletimizin kalbini hedef alan dönemin büyük güçlerini, ummadıkları bir yenilgiye uğrattığımız bir kahramanlık destanıdır" dedi.

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Bu kahramanlık destanının Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü tarih sahnesine çıkardığına işaret eden Eruygur, "Bugün bu vesileyle sizler ve milleti ile vatanı için tarih boyunca şehit ve gazi olan bütün evlatlarımızın huzurunda saygı ile eğiliyoruz" açıklamasını yaptı.