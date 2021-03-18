Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, İran’da virüs kaynaklı can kaybının 61 bin 581'e, vaka sayısının da 1 milyon 778 bin 645'e çıktığını kaydetti.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 866'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 521 bin 377'ye ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 11 milyon 976 bin 428 olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 9 şehrin "kırmızı", 31 şehrin "turuncu", 295 şehrin "sarı" ve 113 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

