Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 18:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden, Nahçıvan'ın Sederek ilindeki Azerbaycan mevzilerine yerel saatle 12.45'te ateş açıldığı belirtildi.
Azerbaycan askerleri arasında can kaybının bulunmadığı, Ermenistan tarafına misilleme ateşiyle karşılık verildiğiinin altı çizildi.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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