Haber Giriş: Kaynak: AA
Ermeni saldırısında yaşamını yitiren siviller toprağa verildi
Azerbaycan'ın Berde kentine Ermenistan tarafından dün misket bombasıyla düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden dört sivilin cenazeleri defnedildi.
Berde'nin Karayusuflu köyüne düzenlenen saldırıda 7 yaşındaki Aysu İskenderova ile Aybeniz Ehmedova, Ofeliya Caferova ve Ehtiram İsmailov hayatını kaybetmişti.
Cenazeler, düzenlenen törenle köydeki mezarlıkta toprağa verildi.
Mezarlık başında saldırıya büyük tepki gösteren köylüler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, sivilleri hedef alan tüm terör saldırılarının karşılıksız kalmaması çağrısı yaptı.
Cenaze töreni sırasında Karayusuflu köyü yakınlarından top sesleri duyuldu.
Berde kentine bağlı Karayusuflu köyü, Ermenistan'ın işgal altında tutuğu topraklardan yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Etiketler: Karabağ Sorunu Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 14:20
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