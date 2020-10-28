İngiltere’de salgının en etkili yaşandığı yerlerden Cardiff kentinde bütün uyarılara karşın kilisede düzenlenen ayine polis baskın düzenledi.

Koronavirüs kısıtlamalarını ihlal eden ayine katılanlar, baskın sırasında zulüm gördüklerini iddia etti.

İngiltere’nin başkentinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bu parti görüntüsü de tepki çekti.

Yüzlerce kişi Londra’nın doğusundaki eski bir binada düzenlenen partiye katılarak koronavirüsü nasıl hiçe saydıklarını gösterdi.

Haftada yarım milyon yeni vakanın görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde de ilginç görüntüler vardı.

Chicago kentinde iki kız kardeş, bir mağazada kendilerine maske uyarısı yapan güvenlik görevlisini önce yumrukladı. Ardından da 27 yerinden bıçakladı.

Güvenlik görevlisinin durumu ciddiyetini koruyor.