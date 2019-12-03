NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth tarafından heyetler onuruna Buckingham Sarayı’nda verilen resepsiyona iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra’da düzenlenen Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası eşi Emine Erdoğan ile Kraliçe Elizabeth’in Buckingham Sarayı’nda vermiş olduğu resepsiyona katıldı.https://t.co/G3fEIUHJnj pic.twitter.com/S5BNmqW0Qi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 3, 2019

Resepsiyon, basına kapalı gerçekleşti.

Resepsiyona katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından liderler ve eşleri onuruna Başbakanlık Ofisi’nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Erdoğan yemeğe, eşi Emine Erdoğan ile geldi.

Kaynak: TRT Haber, AA