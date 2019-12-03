Erdoğan, liderler onuruna verilen yemeğe katıldı03 Aralık 2019 Salı 20:46 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 23:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Londra'da Kraliçe II. Elizabeth tarafından Buckingham Sarayı’nda verilen resepsiyona daha sonra ise Başbakanlık Ofisi'nde verilen akşam yemeğine katıldı.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth tarafından heyetler onuruna Buckingham Sarayı’nda verilen resepsiyona iştirak etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra’da düzenlenen Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası eşi Emine Erdoğan ile Kraliçe Elizabeth’in Buckingham Sarayı’nda vermiş olduğu resepsiyona katıldı.https://t.co/G3fEIUHJnj pic.twitter.com/S5BNmqW0Qi— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 3, 2019
Resepsiyon, basına kapalı gerçekleşti.
Resepsiyona katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi.
Daha sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından liderler ve eşleri onuruna Başbakanlık Ofisi’nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.
Erdoğan yemeğe, eşi Emine Erdoğan ile geldi.
Kaynak: TRT Haber, AA