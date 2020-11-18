Yerel medyada yer alan haberlere göre, bir süredir COVID-19 tedavisi gören Sofi, bu sabah yaşamını yitirdi.

Erbil Valiliği'nden 20 Ekim'de yapılan açıklamada, Sofi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

