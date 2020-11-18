Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erbil Valisi Ferset Sofi COVID-19'dan hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Irak'ta Erbil Valisi Ferset Sofi'nin yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, bir süredir COVID-19 tedavisi gören Sofi, bu sabah yaşamını yitirdi.
Erbil Valiliği'nden 20 Ekim'de yapılan açıklamada, Sofi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
Etiketler: Koronavirüs
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