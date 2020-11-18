Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 09:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zimbabve, 5 yıllık ekonomik kalkınma planını yürürlüğe koydu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ekonomik krizle mücadele eden Afrika ülkesi Zimbabve'de hükümet, ekonomiyi kalkındırmak için 5 yıllık "Ulusal Kalkınma Stratejisi"ni yürürlüğe koydu. Gelecek 5 yıl içerisinde tarım, madencilik, elektrik ve üretim sektörlerinde kalkınma hedefleniyor.
Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, 2025 yılına kadar ülke ekonomisinde yüzde 25 büyüme hedeflediklerini açıkladı.
Mnangagwa, "Daha iyi bir ekonomi için gelecek 5 yıl içerisinde tarım, madencilik, elektrik ve üretim sektörlerinde kalkınmayı destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Hükümet, kalkınma planıyla 760 Zimbabveli'ye de iş imkanı sağlamayı hedefliyor.
Zimbabve'ye yönelik ABD ve AB yaptırımları ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.
Bu süreçte tarım ve madencilik gibi sektörler zarar görürken ülkenin para biriminin hızla değer kaybetmesi hiperenflasyona neden oluyor.
Etiketler: Ekonomik Kriz
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