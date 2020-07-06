Bali Valisi Wayan Koster, yaptığı açıklamada, koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında normalleşme sürecinde yabancı turistlerin bölgeye girişine 11 Eylül itibarıyla izin vermeyi planladıklarını belirtti.

Normalleşme sürecinde 9 Temmuz’da açılacak turistik alanların sadece bölge halkına hizmet vereceğini kaydeden Koster, ülkenin diğer bölgelerinden yerli turistleri de 31 Temmuz’da kabul edecekleri bilgisini paylaştı.

Koster, salgınla mücadele ve toplum sağlığını koruma amacıyla kademeli olarak açılma çalışması içinde olduklarını bildirdi.

Bu arada son haftalarda COVID-19 vakalarında artışın görüldüğü Bali’de, vaka sayısı bin 900’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e ulaştı.

Bugüne kadar 64 bin 958 vakanın tespit edildiği ülke genelinde ölü sayısı 3 bin 241’e çıktı, iyileşen hasta sayısı da 29 bin 919 olarak kayda geçti.