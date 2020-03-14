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Endonezyalı bakan koronavirüse yakalandı
[Endonezya Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi | Fotoğraf: Reuters]
Endonezya Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi'nin koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.
Konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında, Sumadi'nin başkent Cakarta'daki bir hastanede gözlem altında tutulduğu belirtildi.
Sumadi'nin en son çarşamba günü kabine toplantısına katıldığı ifade edildi.
Okullar tatil edildi
Cakarta Valisi Anies Basdewan, 69 vakanın görüldüğü ülkede okulların 2 hafta süreyle kapatılacağını ve uzaktan eğitim sisteminin uygulanacağını söyledi.
Endonezya genelinde virüsten ölenlerin sayısı 4 olarak kaydedilmişti.
Etiketler: Endonezya koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 17:37
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