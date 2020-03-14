Sağlık Bakanlığından verilen son rakamlara göre, virüsün bulaştığı kişi sayısı, düne göre bin 700'den fazla artarak, 5 bin 945 oldu.

Covid-19 vakalarında ölü sayısı düne nazaran 71 artarak, 191'e yükseldi. Bu rakamlar, İspanya'da Covid-19'un çıkmasından bu yana "en hızlı artış" olarak dikkati çekti.

İspanya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 10 Mart'ta 36, 11 Mart'ta 48, 12 Mart'ta 84, 13 Mart ise 120 olmuştu.

Virüsün en fazla etkilediği Madrid'de ölü sayısı 24 saatte neredeyse 2 kat artarak 133 olurken, vaka sayısının da 3 bini geçtiği açıklandı.

Koronavirüs salgınının en hızlı yayıldığı ülkelerden biri olan İspanya'da 15 gün olağanüstü hal ilan edildi. Detayları Anadolu Ajansı muhabiri Şenhan Bolelli @trthaber'de aktardı.https://t.co/PSwFuNSCdS pic.twitter.com/dj2mdtLrN2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 14, 2020

15 günlük OHAL ilan edildi

Ülke genelinde, virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla 15 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği açıklandı.

Öte yandan Reuters haber ajansı, İspanyol hükümetinin vatandaşlara gıda ve ilaç alışverişleri ile acil durumlar haricinde evlerinde oturmaları çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre ise tüm ülkenin karantinaya alınması kısa süre içerisinde karara bağlanacak.