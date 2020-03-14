Şinhua haber ajansına göre, Çin Devlet Başkanı Şi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye gönderdiği mesajında, ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenler için Çin hükümeti ve halkı adına başsağlığı dileğinde bulundu.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 salgınının kontrol edilmesi sürecinde, İran hükümeti ve halkının desteğini unutmadıklarını belirten Şi, iki ülkenin kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğunu vurguladı.

Şi, İran'daki salgınla mücadeleye destek için ülkesinin elinden gelen yardıma hazır olduğuna işaret ederek, bu kapsamda İran'a tıbbi yardım malzemeleri ve uzman sağlık ekibi gönderdiklerini kaydetti.

Virüs, dünya genelinde 145 binden fazla kişiye bulaştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 145 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı 5 bini aştı. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 72 bin 553 kişi ise iyileşerek ha stanelerden taburcu edildi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 611'e, vaka sayısının da 12 bin 729'a yükseldiğini duyurmuştu.

İran'ın eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi, eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam, Tahran Milletvekili Fatma Rehber ve Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Nasır Şabani de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.