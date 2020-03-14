Rusya Devlet Yasal Bilgi Sistemi’nde yayımlanan Putin’in imzaladığı tasarı, Anayasa Mahkemesi’ne gönderilecek. Anayasa Mahkemesi değişiklikleri uygun görürse, Putin, 22 Nisan’da tasarıyla ilgili referandum yapılması için halk oylaması kararını imzalayacak.

Referandumda anayasa değişiklikleri yüzde 50’nin üzerinde kabul oyu alırsa yürürlüğe girecek.

Tasarının kabul edilmesiyle Putin’in tekrar iki dönem üst üste devlet başkanı seçilmesine imkan sağlanacak.

Anayasa değişikliği üzerindeki tartışmalar

Rus Parlamentosunun yanı sıra federasyonlardaki yasama organlarında da hızlı şekilde onaylanan tasarıda bazı maddeler tartışmaları da beraberinde getirdi.

"Rusya’nın kurucusu olan halkın dili Rusça’nın devlet dili" olduğuna dair ifadenin tasarıda yer alması Rusya’da yaşayan Türk ve Müslüman halklar arasında eleştirilere neden oldu.

Anayasa değişiklikleri içerisinde Kırım’ın ilhakını sağlamlaştıran madde de yer aldı. "Rusya Federasyonu’nun topraklarının yabancılaştırılmasını amaçlayan eylemlere ve bu tür eylemlere çağrı yapılmasına izin verilemez" maddesi ile "Kırım meselesi" tartışmaya kapatılıyor.

Kamuoyunda tartışmaya neden olan maddelerden biri de Putin’e özel hazırlanan tasarının anayasa değişikliğine dahil edilmesi oldu.

Putin, geçmişteki 2 dönem görev süresini sıfırlayan tasarı ile anayasa gereği 3'üncü dönem yasağına rağmen yeniden devlet başkanı adayı olabilecek.