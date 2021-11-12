Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'daki sel 18 bin kişi yerinden etti
Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde aşırı yağışlarla meydana gelen selde 18 bin kişi yerinden oldu
Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde aşırı yağışlarla meydana gelen selde Belutu nehrinin taşması sonucu çok sayıda vatandaşın evi su altında kaldı.
Yaklaşık 5 bin 600 aileden 18 bin kişinin selden etkilendiği bildirilirken, selzedeler için 20 ayrı kamp alanı oluşturuldu.
Etiketler: Endonezya Küresel Isınma
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