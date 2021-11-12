Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde aşırı yağışlarla meydana gelen selde Belutu nehrinin taşması sonucu çok sayıda vatandaşın evi su altında kaldı.

Yaklaşık 5 bin 600 aileden 18 bin kişinin selden etkilendiği bildirilirken, selzedeler için 20 ayrı kamp alanı oluşturuldu.