Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AP
Afganistan'da bombalı saldırı: 15 yaralı
[Fotoğraf:AA]
Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Spin Gar ilçesindeki bir camide cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi.
Yaralanan 15 kişiden bazılarının durumunun ağır olduğu belirlendi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'dan ayrılmasının ardından ülkede meydana gelen patlamalar Nangarhar vilayetinde yoğunlaşmış, patlamaların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
Etiketler: Afganistan DEAŞ
Sıradaki Haber
Gmail servisinde küresel çapta kesinti yaşanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz