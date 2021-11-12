Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Penguen yolunu şaşırdı, Antarktika'dan Yeni Zelanda'ya ulaştı
Antarktika’da yaşayan penguen, yanlışlıkla 3 bin kilometreden fazla yol katederek Yeni Zelanda kıyılarına ulaştı.
BBC’nin haberine göre, nadir olarak görülen Adelie penguenine halk “Pingu” adını verdi.
Bölge sakinlerinden Harry Singh, yanlışlıkla 3 bin kilometreden fazla yol katederek Yeni Zelanda kıyılarına ulaşan pengueni ilk gördüğünde oyuncak zannettiğini ifade etti.
Pingu’nun bir saat boyunca hareket etmediğini ve bitkin göründüğünü söyleyen Singh, aniden kafasını hareket ettirdiğinde onun gerçek olduğunu fark ettiğini dile getirdi.
Yeni Zelanda’da daha önce de 2 Adelie pengueni görülmüştü.
Etiketler: Antarktika Yeni Zelanda
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