Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 14:01Son Güncelleme: Kaynak: Daily Mail
Gmail servisinde küresel çapta kesinti yaşanıyor
DownDetector'e göre Google'ın mail hizmeti olan Gmail'e erişimde sorun yaşamaya başlandı. Sabah saatlerinde birçok kullanıcı maillerine erişemedi.
Daily Mail'in kullanıcı raporlarını bildiren DownDetector'e dayandırdığı habere göre, Google'ın elektronik posta platformu Gmail'e erişim sorunu yaşandı.
Kesintinin nedeni belirsizliğini korurken, sorunları bildirenlerin yüzde 49'u sunucu bağlantısıyla, yüzde 30'u e-posta gönderirken sorun yaşadıklarını ve yüzde 21'i web sitesiyle sorun yaşadığını söyledi.
Kesintiyle ilgili pek çok tweet atılmasına rağmen, Gmail bilinen bir sorun olmadığını iddia ediyor.
Sorun ağırlıklı olarak İngiltere'deki kullanıcıları etkiliyor gibi görünse de, İspanya ve Kenya da dahil olmak üzere diğer ülkelerden Gmail'e erişimde sorunlar olduğu bildirildi.
Etiketler: Google
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