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Endonezya’da taşan nehir 3 köyü sular altında bıraktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Endonezya’nın Güney Kalimantan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel 1275 aileyi olumsuz etkiledi.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bölge Sorumlusu Eriyanto Rais, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Tanah Bumbu bölgesinde 3 köyün şiddetli yağışların ardından taşan Satui Nehri'nin suları altında kaldığını belirtti.
Rais, evleri hasar gören selzedelerin geçici süreyle okullara yerleştirildiğini kaydetti.
163 hektarlık tarım arazisinin de sular altında kaldığını bildiren Rais, su seviyesinin yer yer 2-3 metreye ulaştığı bilgisini paylaştı.
Etiketler: endonezya sel taşkın güney kalimantanSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 16:50
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