Orangutanı daha yakından görmek videoya çekip sosyal medyada paylaşmak istedi. Başına geleceklerden habersiz kafese yaklaştı. Demirlere doğru ellerini uzatan genç, sonunda orangutandan zor kurtuldu.



Görüntüler Pekanbaru kentindeki Kasang Kulim Hayvanat Bahçesi'nde kaydedildi. Tina adlı orangutan, kendisini videoya çekmek isteyen genci önce tişörtünden

sonra da bacağından ve ayağından yakaladı.

Orangutanın elinden zor kurtuldu



Yardımına giden kişi gorile engel olmaya çalıştı. Saniyeler süren çekişme sırasında bir ara gencin iki ayağı birden yerden kesildi. Çekişmeden büyük ihtimalle sıkılan goril sonunda genci bıraktı.



Olay sırasında, görevlilerin öğle yemeğinde olduğu bu nedenle orangutana müdahale edilemediği belirlendi.



Kafeslere yaklaşılmaması için koyulan güvenlik bariyerini atladığı ortaya çıkan genç hayvanat bahçesi yönetiminden özür diledi.