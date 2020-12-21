Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 20 bini geçti
Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 205 artışla 20 bin 85’e ulaştı.
Endonezya'da son 24 saatte 6 bin 848 kişide daha koronavirüs tespit edildi.
Toplam vaka sayısı 671 bin 778’e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı 5 bin 73 artışla 546 bin 884’e çıktı.
Etiketler: Endonezya Koronavirüs
Son Haberler
- 16:42
- 16:38
- 16:31
- 16:36
- 16:18
Sıradaki Haber
Belçikalı virolog: Virüsün türlerinin ortaya çıkması normal
Yükleniyor lütfen bekleyiniz