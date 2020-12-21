Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da rekor vaka artışı
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkede son 24 saatte 29 bin 350 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 877 bin 727'ye çıktı.
Virüsten ölenlerin sayısı 493 artarak 51 bin 351'e ulaştı.
Sağlığına kavuşan kişi sayısı 19 bin 705 artışla 2 milyon 295 bin 362 oldu.
Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 797 artarak 743 bin 697'ye, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 75 artışla 10 bin 469 yükseldi.
Etiketler: Rusya Koronavirüs
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