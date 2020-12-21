Virüsten ölenlerin sayısı 493 artarak 51 bin 351'e ulaştı.

Sağlığına kavuşan kişi sayısı 19 bin 705 artışla 2 milyon 295 bin 362 oldu.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 797 artarak 743 bin 697'ye, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 75 artışla 10 bin 469 yükseldi.