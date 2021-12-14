Depremin merkez üssü, Endonezya'nın doğusundaki Banda Denizi'nin yaklaşık 18 buçuk kilometre derinliğinde.

7,4 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan tsunami uyarısı da bir süre sonra kaldırıldı.

Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi adı verilen tektonik olarak hareketli bölgede bulunduğu için sık sık depremler yaşanıyor.

2004 yılında yaşanan 9,1 büyüklüğündeki deprem ve yol açtığı tsunamide 170 bini Endonezyalı 220 bin kişi hayatını kaybetmişti.