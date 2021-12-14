Kamu yayıncısı NHK, hafta sonu 1200'den fazla kişiyle gerçekleştirdiği ankette Kişida ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğini araştırdı.

Ankete göre Ekim 2021 olağan seçimlerini Liberal Demokrat Parti (LDP) ile kazanan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği düşüş gösterdi.

Kasım ayındaki NHK anketinde yüzde 53 olarak kaydedilen destek oranı yüzde 50'ye düştü.

Beğenmeyenlerin oranı ise 1 puan yükselişle yüzde 26'ya çıktı.

İktidardaki LDP'nin eylül sonundaki iç seçimlerinde genel başkanlığı üstlenen Kişida, 4 Ekim'de Temsilciler Meclisinde başbakan seçilmişti.

Başbakan olarak ilk siyasi sınavına 31 Ekim'deki olağan milletvekili genel seçiminde giren Kişida, sandalye sayısını düşürse de meclis çoğunluğunu korumuştu.