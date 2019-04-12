Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen 6,9 büyüklüğünde depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü adanın güneydoğusunda olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken, depremde ölen veya yaralanan olup olmadığı açıklanmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti.

Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber, AA