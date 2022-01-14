Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,6 büyüklüğündeki depremin 37 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
USGS, depremin merkez üssünün Labuan bölgesinin 88 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.
Can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından "tsunami" uyarısında bulunulmadı.
Endonezya'nın Batı Sulawesi bölgesinde Ocak 2021'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.
Ülke, "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem ve volkan kuşağında yer alıyor.
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