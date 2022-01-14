Washington Post gazetesinde dün yayımlanan bir haberde, kalp naklinin yapıldığı 57 yaşındaki David Bennett’in 34 yıl önce bir genci bıçaklayarak felç bıraktığı belirtildi.

Maryland eyaleti Ceza İnfaz Kurumu, Bennett’in suçuyla ilgili 10 yıllık hapis cezasının 6 yılını çektikten sonra 1994’te serbest bırakıldığını açıkladı.

Hastanın sabıkası eleştiri konusu olunca naklin gerçekleştirildiği Maryland Üniversitesi Hastanesin hastanın sadece tıbbi kayıtlarına bakılarak seçildiğini vurguladı.

"Tek kriterimiz sağlığının kötü olması" dedi.

Hekimlerin geçmişlerine bakmadan her hastaya en iyi hizmeti sağlamakla yükümlü olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, “Hasta bize büyük ihtiyaç içerisinde başvurmuştur ve nakil konusundaki uygunluğuna sadece tıbbi kayıtlarına bakılarak karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

İlk kez yapıldı

Kalp krizi geçmişi ve düzensiz kalp atışları nedeniyle insan kalbi nakledilemeyen Bennett’e 7 Ocak’ta, hücrelerinde aşırı hızlı organ reddinden sorumlu olan bir şekeri çıkarmak için gen düzenlemesi geçirmiş bir domuzun kalbi nakledilmişti.

İlk defa yapılan ve deneysel olan ameliyattan 3 gün sonra hastanın durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Geçen yıl eylülde New York'taki araştırmacılar, bu tür domuzların hayvandan insana nakiller için umut vadedebileceğini öne süren bir deney yapmış, geçici olarak bir domuzun böbreğini ölen bir insan vücuduna yerleştirmiş ve çalışmaya başladığını gözlemlemişlerdi.