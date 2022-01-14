Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da toplam vaka sayısı 7 milyon 835 bin 451’e yükseldi.

Son 24 saatte 92 bin 223 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylelikle salgının başından bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

Son günlerde vaka sayılarının hızla arttığı Almanya’da dün 81 bin 417, 12 Ocak’ta da 80 bin 430 yeni vaka açıklanmıştı.

Ülkede son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 286 artarak 115 bin 337’ye yükseldi.

805 bin 400 aktif vakanın bulunduğu ülkede haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı da 470,6 olarak belirlendi.

Omicron baskın varyant haline geldi

Öte yandan, Almanya'da Omicron varyantının yeni vakalarda baskın tür olduğu bildirildi.

RKI'nın açıkladığı raporda, 3-9 Ocak'ta incelenen yeni COVID-19 vakalarının yüzde 73'ünde Omicron varyantının tespit edildiği, vakalardaki Omicron payının son haftalardaki artışının sürdüğü aktarıldı.

Bu arada, Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden (DIVI) yapılan açıklamada, COVID-19’dan yoğun bakımda bulunanların sayısının kasım ortasından bu yana ilk kez 3 binin altına düşerek 2 bin 959’a gerilediği belirtildi.

Açıklamada, 1782 kişinin solunum cihazına bağlı olduğu kaydedildi.