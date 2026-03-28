AA 28.03.2026 10:31

Endonezya'da 16 yaş altındakilere sosyal medya yasaklandı

Endonezya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya hesabı açmasını engelleyen düzenleme yürürlüğe girdi. Cakarta yönetimi, Güneydoğu Asya'da bu uygulamayı başlatan ilk ülke oldu.

Avustralya hükümetinin 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenlemeyi hayata geçiren ilk ülke olmasının ardından Cakarta yönetimi de benzer bir adım atarak Güneydoğu Asya'da bu uygulamayı başlatan ilk ülke oldu.

Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanı Meutya Hafid, hükümetin, ülkede faaliyet gösteren tüm dijital platformlara, ürünlerini, özelliklerini ve hizmetlerini derhal yürürlükteki mevzuata uygun hale getirmeleri talimatı verdiğini açıkladı.

Mevzuata uyum konusunda hiçbir taviz verilmeyeceğini vurgulayan Hafid, Endonezya'da faaliyet gösteren her ticari kuruluşun yasalara uyması yükümlülüğü olduğunu ifade etti.

Hafid, bunun zor bir iş olacağını kaydederek "Çocuklarımızı kurtarmak için adımlar atmalıyız. Kolay değil. Yine de bunu sonuna kadar götürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Endonezya 6 Mart'ta 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarında hesap açmasını yasaklama kararı almıştı.

Kademeli olarak gerçekleştirilecek düzenleme kapsamında YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live ve Roblox gibi platformlara, 16 yaş altında kalan kullanıcılar için erişim kısıtlaması uygulanacak.

Düzenlemenin yaklaşık 70 milyon genci etkilemesi bekleniyor.

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

