Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.07.2024 15:57

Endonezya, yatırım çekmek için "altın vize" programı başlattı

Endonezya, daha fazla yabancı yatırım elde edebilmek amacıyla sermaye sahiplerine ve yetenekli profesyonellere yönelik ülkede 5 veya 10 yıl kalmalarına imkan tanıyan “altın vize” programı başlattı.

Endonezya, yatırım çekmek için "altın vize" programı başlattı
[Fotograf: Reuters]

Endonezya basınındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, altın vizenin yabancı yatırımları kolaylaştıracağını belirterek, bu programın ülkeye yatırım yapacak ve üretime katkı sağlayacak kaliteli ziyaretçilerin sayısını da artıracağını vurguladı.

Altın vizeyi elde etmenin 9 farklı yolu bulunuyor. Ülkede 2,5 milyon dolar yatırım yapan kişilere 5 yıl, 5 milyon dolar yatırım yapanlara ise 10 yıl oturum izni sağlanacak.

Turistler ise devlet bankalarına 350 bin dolar yatırarak 5 yıl, 700 bin dolar yatırarak 10 yıl oturum izni alabilecek. Yatırılan paralar ilerde devlet tahvili veya Merkez Bankası listesinde yer alan şirketlerin hisse senetlerini satın almak için kullanılabilecek.

Devlet bankalarına 130 bin dolar yatıran ve değeri 1 milyon doların üzerinde olan ev satın alanlar 5 yıllık vize sahibi olabilecek.

Şirketler ise 5 yıl kalmak için 25 milyon dolar, 10 yıl kalmak için ise 50 milyon dolar yatırım taahhütlerinde yöneticileri ve üst düzey yetkilileri için altın vize alabilecek.

İlk altın vize OpenAI'nın CEO'su Samuel Harris Altman'a verildi

Endonezya Göç İdaresi Genel Müdürü Silmy Karim, altın vize uygulamasının Ağustos 2023’ten bu yana denendiğini ve yaklaşık 300 kişiye vize verildiğini belirterek, ülkeye 123 milyon dolar katkı sağlandığını vurguladı.

Karim, Endonezya’nın 2024 sona ermeden önce 1000 altın vize çıkarma niyetinde olduğunu kaydetti.

ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'nın Üst Yöneticisi (CEO) Samuel Harris Altman, altın vizeyi alan ilk kişi olurken, Altman’a 10 yıllık “küresel yetenek” izni verildi.

Endonezya Milli Takımı’nın Güney Koreli Teknik Direktörü Shin Tae-yong’a da bugün yapılan etkinlikte altın vize verildi.

Endonezya, 2024’te yüzde 5,2’lik ekonomik büyüme hedefine yardımcı olması için 101,5 milyar dolarlık yerel ve yabancı doğrudan yatırım almayı öngörüyor.

ETİKETLER
Endonezya
Sıradaki Haber
Kanada, orman yangınlarıyla mücadele ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:45
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Kalkilya kentindeki beldelere baskın düzenledi
17:44
İran'da aşırı sıcak havalar nedeniyle elektrik tüketiminde tarihi rekor kırıldı
17:41
Bakanlık'tan kalp-damar ve hipertansiyon hastalarına "sıcak hava" uyarısı
17:42
İsrail'de "beyin yiyen amip" paniği
17:43
Çatalca'da insansız deniz aracı bulundu
15:57
Kanada, orman yangınlarıyla mücadele ediyor
Netanyahu'nun yalanları, Gazze'nin gerçekleri
Netanyahu'nun yalanları, Gazze'nin gerçekleri
FOTO FOKUS
Çatalca'da insansız deniz aracı bulundu
Çatalca'da insansız deniz aracı bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ