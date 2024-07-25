Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.07.2024 15:49

BM: Etiyopya'daki heyelanda ölü sayısı 500'e yükselebilir

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Etiyopya'nın güneyinde meydana gelen heyelanda ölü sayısının 500'e yükselebileceğini duyurdu.

BM: Etiyopya'daki heyelanda ölü sayısı 500'e yükselebilir
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamaya göre, pazar günü Etiyopya'nın güneyindeki Gofa'nın dağlık bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 257 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 12 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Açıklamaya göre, ölü sayısı 500'e kadar çıkabilir.

Arama ve kurtarma çalışmalarının yerel yetkililer, Etiyopya Kızılhaç Derneği ve halkın desteğiyle devam ettiği aktarılan açıklamada, ekipman yetersizliği nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin çıplak elle ve küreklerle kazı yapmaya çalıştığı bilgisi verildi.

15 bin kişi riskli bölgede

Açıklamada, en az 15 bin kişinin halen heyelan riski olan bölgelerde yaşadığı uyarısı yapılarak "Heyelan riski olan bölgede 5 yaş altı en az 1320 çocuk ile 5 bin 293 hamile ve emziren kadın bulunuyor." denildi.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Etiyopya
Sıradaki Haber
İsrail'in saldırdığı Gazze'de can kaybı 39 bin 175'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:45
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Kalkilya kentindeki beldelere baskın düzenledi
17:44
İran'da aşırı sıcak havalar nedeniyle elektrik tüketiminde tarihi rekor kırıldı
17:41
Bakanlık'tan kalp-damar ve hipertansiyon hastalarına "sıcak hava" uyarısı
17:42
İsrail'de "beyin yiyen amip" paniği
17:43
Çatalca'da insansız deniz aracı bulundu
16:01
Endonezya, yatırım çekmek için "altın vize" programı başlattı
Netanyahu'nun yalanları, Gazze'nin gerçekleri
Netanyahu'nun yalanları, Gazze'nin gerçekleri
FOTO FOKUS
Çatalca'da insansız deniz aracı bulundu
Çatalca'da insansız deniz aracı bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ