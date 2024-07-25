BM: Etiyopya'daki heyelanda ölü sayısı 500'e yükselebilir

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamaya göre, pazar günü Etiyopya'nın güneyindeki Gofa'nın dağlık bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 257 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 12 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Açıklamaya göre, ölü sayısı 500'e kadar çıkabilir.

Arama ve kurtarma çalışmalarının yerel yetkililer, Etiyopya Kızılhaç Derneği ve halkın desteğiyle devam ettiği aktarılan açıklamada, ekipman yetersizliği nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin çıplak elle ve küreklerle kazı yapmaya çalıştığı bilgisi verildi.

15 bin kişi riskli bölgede

Açıklamada, en az 15 bin kişinin halen heyelan riski olan bölgelerde yaşadığı uyarısı yapılarak "Heyelan riski olan bölgede 5 yaş altı en az 1320 çocuk ile 5 bin 293 hamile ve emziren kadın bulunuyor." denildi.