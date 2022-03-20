Endonezyalı bir yetkiliye dayandırılan habere göre, ahşap balıkçı teknesi, tehlikeli bir rotayı kullanarak 89 göçmeni Malezya'ya taşımak için yola çıktı.

Denize açıldıktan kısa süre sonra güçlü dalgaların etkisiyle su almaya başlayan tekne, Endonezya açıklarında battı.

Teknede bulunan 1 kadın ve 1 erkeğin cansız bedenine ulaşılırken, kurtarılan 61 kişi tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldı.

Göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinde bulunan 26 kişi ise kayboldu.

Yerel arama kurtarma ekibinin şefi Ady Pandawa, "Kayıp 26 kişiyi aramak için personelimizi görevlendirdik ancak çabalarımız şu ana kadar bir sonuç vermedi." ifadesini kullandı.

Endonezya'nın dört bir yanından gelen göçmenlerin, izinleri olmadan Malezya'da çalışmak üzere yola çıktıkları ifade ediliyor.

Malezya, Asya'nın daha yoksul bölgelerinden gelen, inşaat ve tarım gibi sektörlerde çalışan milyonlarca göçmene ev sahipliği yapıyor.