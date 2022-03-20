Sudan Maarif Okullarında, Türk kültürü, edebiyatı ve Türkçenin tanıtıldığı bir etkinlik düzenlendi.



Başkent Hartum'daki 'Türkiye ve Türkçe Günü' etkinliğine öğrencilerin ve velilerin yanı sıra Türk kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından milli marşlar okundu.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye, Sudan’ın Avrupa ve Asya’ya açılan kapısı olacak”



Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan'ın, Türkiye’nin Afrika’ya açılan kapısı olduğunu vurguladı. "İnşallah, Türkiye de Sudan’ın Avrupa ve Asya’ya açılan kapısı olacak.” dedi.



Etkinlikte şiirler ve yöresel şarkılar seslendirildi, Zeybek oynandı ve mehter gösterisi sergilendi.



Türkçe konuşma yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.



Etkinlik, bahçede açılan kermesle devam edildi. Konuklar Türk mutfağının lezzetlerini tattı.