Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi 21 Mart'ta Brüksel'de düzenlenecek. Toplantının ilk bölümünde AB ülkelerinin dışişleri bakanları değerlendirmelerde bulunacak. Ayrıca dışişleri ve savunma bakanlarının ortaklaşa katılacağı oturumlar da yapılacak.

Oturumlarda Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un da muhataplarına video konferans yöntemiyle Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum hakkında değerlendirmelerde bulunması, ayrıca Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ile de görüş alışverişi planlanıyor.

Konsey toplantısının Ukrayna ile ilgili bölümünde AB savunma bakanları Ukrayna'nın askeri ihtiyaçlarını ele alacak.

AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Ukrayna'ya 27 Şubat'ta 500 milyon avroluk yardım verileceği açıklanmıştı ancak Ukrayna tarafından gelen talepler şimdiden 500 milyon avronun üzerine çıktı.

Ukrayna'ya ilave 500 milyon euro yardım kararı çıkmayacak

11 Mart'ta Fransa'daki Versay Şatosu'nda yapılan AB Liderler Zirvesi'nde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ilave 500 milyon avroluk teklifinin de AB Dış İlişkiler Konseyinde ele alınması bekleniyor.

Ancak ikinci 500 milyon avroluk askeri yardım konusunda pazartesi günkü toplantıda bir karar çıkmayacak çünkü Almanya'nın Meclisten onay almadan bu tür bir karara imza atmayacağı belirtiliyor. Alman Meclisinin ilgili komitesinin bu konudaki kararı da gelecek haftadan önce onaylamayacağı ifade ediliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında çıkarılan 4 yaptırım paketine ilave olarak uygulaması muhtemel yeni yaptırımların da toplantıda ele alınabileceğini dile getiren AB yetkilileri, AB'nin her seçeneği masada tuttuğunu vurguluyor.

Stratejik Pusula "yeni gerçeklik" sonrası değişti

"AB'nin karşı karşıya olduğu sınamalara karşı gelecek 5-10 yıldaki eylemlerine" rehberlik edecek bir belge olan "AB Stratejik Pusulası" metni de pazartesi günü AB Dış İlişkiler Konseyince kabul edilecek. Belge, 24-25 Mart'taki AB Liderler Zirvesinde onaylanmak üzere liderlere sunulacak.

Stratejik Pusula belgesi yaklaşık 2 yıldır gündemdeydi. Üst düzey AB yetkilileri, daha önce taslağı sızan belgede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında ortaya çıkan "yeni gerçeklikler" üzerine değişiklikler yapıldığını, metnin yeni duruma göre geliştirildiğini ifade ediyor.

AB için yeni tehdit ve sınamaları belirleyen belgenin Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında "NATO ile AB arasında güçlü ortaklık, siyasi birlik, uyum ve birbirini tamamlama" gibi kavramlara vurgu yaptığı bilgisi veriliyor.

Belgede, savunma harcamalarının artırılmasının yanı sıra harcamaların etkin ve verimli kullanımı, hibrit saldırılar ve siber saldırılara karşı direnç, özellikle Rusya'nın saldırısı sonrasında AB'nin dikkati çektiği dezenformasyonla mücadele gibi konulara yönelik ifadeler bulunuyor.

Stratejik Pusula'da daha önce yer verilen, hava, deniz, kara unsurlarından oluşması planlanan ve 2025'te faaliyete geçmesi hedeflenen en fazla 5 bin kişilik "AB Hızlı İntikal Kapasitesi" adlı gücün kurulmasıyla ilgili çalışmalar da sürüyor.

AB yetkilileri, ihtiyaç halinde görevlendirilecek gücün başarılı olabilmesi için tüm senaryoların hazırlanması, karar alma mekanizmasının tam olarak belirlenmesi, ortak tatbikatlar yapılması gibi tüm parametrelerin doğru şekilde hazırlanmasının önemine işaret ediyor.

Mali'deki AB misyonlarının geleceği

AB dışişleri ve savunma bakanları, pazartesi günü ayrıca Sahel ve Mali'deki durumu da ele alacak.

Mali yönetiminin Rus paralı asker grubu Wagner ile ilişkileri sonrasında AB'nin şu anda ülkede bulunan ve askeri eğitim amaçlı misyonu EUTM ve sivil misyon EUCAP'nin geleceği toplantıda konuşulacak.

AB yetkilileri, AB misyonlarının Mali'de kalması konusunda bu ülkenin yönetiminden garanti istendiğini belirtiyor. AB'nin, "misyonun özgürce çalışabilmesi" ve "AB'nin eğitip donattığı Malili askerlerin Wagner ile çalışmayacağı" konusunda garanti istediği ifade ediliyor.

Mali yönetimi henüz garanti talebine cevap vermediği için misyonların geleceği konusunda pazartesi günkü toplantıda karar alınmayacak. AB yetkilileri, Mali'den gelecek cevaba göre karar alınacağını vurguluyor.