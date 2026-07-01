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Dünya
AA 02.07.2026 00:18

Empire State binasına tırmanan çift evlilik teklifinin ardından gözaltına alındı

New York'un en sembolik yapılarından biri olan Empire State binasının tepesindeki devasa anten direğine tırmanmayı başaran çift, yapılan evlilik teklifinin ardından sevgi içerikli pankart açtı. Evlilik teklifinin ardından kuleden inen çift gözaltına alındı.

Empire State binasına tırmanan çift evlilik teklifinin ardından gözaltına alındı

Anten kulesiyle birlikte 445 metreyi bulan Empire State binasının tepesine izinsiz çıkarak evlilik teklifi yapan ve pankart açan çift, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

ABD medyasının helikopterle takip ettiği olayda kimliği henüz bilinmeyen ve önce protestocu zannedilen iki kişiden erkek olanın, kız arkadaşına evlilik teklif ettiği, kadının da parmağına taktığı yüzüğün defalarca telefonuyla fotoğrafını çektiği görüldü.

Bir süre sonra New York Polis Teşkilatına ait bir helikopterin de söz konusu anları havadan takip ettiği görüldü.

Tehlike oluşturdukları gerekçesiyle gözaltına alındılar

Anten direğinde sevgi ifadeleri yazan bir pankart açan ikili, siyah zemin üzerine beyaz boyayla "Sevginin gücü iktidar arzusuna galip geldiğinde dünya barışı tanır." yazısıyla mesaj verdi.

Daha sonra demir parmaklıklardan tutunarak alt bölümdeki balkona inen çiftin binanın anten kulesine izinsiz çıktıkları ve tehlike oluşturdukları gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
 

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