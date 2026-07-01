450 metreden yuvarlanan dağcı hayatta kaldı

Hafta sonu gerçekleşen olayda, tırmanış konusunda henüz acemi olan üç kişilik bir grubun parçası olan kadın dağcı, Avalanche Gulch adı verilen dik rotada ilerlerken talihsiz bir kaza geçirdi.

İhbarın ardından ABD Orman Servisi korucuları ve California Otoyol Devriyesi ekipleri hızla harekete geçti.

Bölgedeki yoğun bulut tabakası nedeniyle helikopterle yapılan ilk arama kurtarma çalışmaları kısıtlanınca, bir kurtarma görevlisi dağcıya ulaşabilmek için dik yamacı yaya olarak tırmanmak zorunda kaldı.

Çevredeki diğer dağcıların da ekipman taşımaya yardım ettiği zorlu operasyon, yaklaşık beş buçuk saatlik yoğun bir çabanın ardından başarıyla tamamlandı ve yaralı dağcı hastaneye ulaştırıldı.

"Burası bir yürüyüş parkuru değil"

Yetkililer, kazanın ardından dağcılara yönelik önemli uyarılarda bulundu. Shasta Dağı'nın sadece bir yürüyüş rotası olmadığının altını çizen uzmanlar, bölgenin kramp kilitleri, dağ baltası ve kask gibi profesyonel ekipmanların yanı sıra temel kar üzerinde ilerleme becerileri gerektiren, yüksek irtifalı sert bir dağcılık ortamı olduğunu vurguladı.

Dağa tırmanmayı planlayan kişilerin, ani değişen hava koşulları, taş düşmeleri ve dik buz kütleleri gibi tehlikeleri göz önünde bulundurarak kendi fiziksel kondisyonları ve deneyimleri konusunda dürüst olmaları gerektiği hatırlatıldı.