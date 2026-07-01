Güneş’in ölümünden sonra Dünya yaşayabilir: Kıyamet sonrası gezegen keşfedildi

Dünya'dan 82 ışık yılı uzaklıkta bulunan WD 1856b adlı dev gezegen, nükleer yakıtını tüketerek çökmüş ultra yoğun bir beyaz cücenin yörüngesinde yer alıyor.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bilim insanları, sönük ve soğuk bir ölü yıldızın etrafındaki bu gezegenin sıcaklığının Jüpiter gibi -113 santigrat derece civarında olmasını bekliyordu.

Ancak teleskoptan elde edilen veriler, gezegenin atmosfer sıcaklığının beklenenin çok üzerinde, yaklaşık 126 santigrat derece olduğunu ortaya koydu.

Bu sıra dışı veri, gökbilimcileri gezegenin geçmişine dair yeni modeller geliştirmeye zorladı.

Dev gezegenler için ikinci bir hayat

Jüpiter'den biraz daha küçük olmasına rağmen ondan 7 kat daha ağır olan bu gezegenin yüksek sıcaklığı, yıldızın ölümünden milyarlarca yıl sonra gerçekleşen başka bir kozmik olaya işaret ediyor.

Uzmanlar, yakınlardaki ikiz bir yıldızın yarattığı kütleçekimsel gelgit etkisinin, gezegeni hem ısıtmış hem de merkeze doğru çekerek bugünkü yörüngesine oturtmuş olabileceğini tahmin ediyor.

Bu durum, yıldız ölümlerinin gezegenler için mutlak bir son olmadığını, aksine Jüpiter benzeri gaz devlerinin yıldızlarının ölümünden sonra yeni bir kimyasal ve fiziksel evreye geçerek "ikinci bir hayat" yaşayabileceğini kanıtlıyor.

Dünya'nın geleceğine ışık tutacak

Güneş'in ömrünü tamamlayıp bir beyaz cüceye dönüşmesi sürecinde, kaybedilen kütle nedeniyle hayatta kalan gezegenlerin yörüngeleri genişleyecek ve Güneş Sistemi daha gevşek bir bağa sahip olacak.

Bazı modeller Dünya'nın bu süreçte yutulacağını öngörürken, bazıları ise yörünge değişimleri sayesinde gezegenimizin kurtulabileceğini savunuyor.

Bilim dünyası, WD 1856b gibi kıyamet sonrası dünyaları inceleyerek sistemimizin nihai kaderini ve ölü bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde yer alabilecek kayalık gezegenlerde yeni bir yaşamın filizlenme ihtimalini çözmeyi hedefliyor.