Açık 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Techtimes 27.08.2025 09:32

Elon Musk’tan Apple ve OpenAI’a dava

Elon Musk’ın sahibi olduğu yapay zekâ şirketi xAI, Apple ve OpenAI’a karşı dava açtı. Musk, iki şirketin App Store’da tekel oluşturmak için iş birliği yaptığını ve rakipleri engellediğini öne sürdü.

Elon Musk’tan Apple ve OpenAI’a dava

Dava dilekçesinde, Apple ile OpenAI’nin yaptığı özel anlaşma nedeniyle X ve xAI’nin uygulamalarının App Store’da geri planda bırakıldığı belirtildi.

ChatGPT’nin Siri ve Apple Intelligence’a entegre edilmesinin, rakip yapay zeka uygulamalarının görünürlüğünü azalttığı savunuldu.

Hedefte Grok ve xAI ürünleri var

Şikayette, Apple ve OpenAI’nin Grok başta olmak üzere xAI ürünlerini mağazada daha az öne çıkardığı, bunun da X platformu ve Musk’a ait diğer uygulamaların sıralamalarda gerilemesine yol açtığı ileri sürüldü.

Musk’ın uzun süredir eleştirileri

Musk, daha önce Apple’ı App Store komisyon oranları nedeniyle eleştirmiş, 2021’de Epic Games’in açtığı davaya destek vermişti.

OpenAI’ın kurucu ortaklarından biri olmasına rağmen, şirketin kâr amacı güden bir yapıya dönüştüğü iddiasıyla da hukuki girişimlerde bulunmuştu.

Geçen yıl duyurulan Apple–OpenAI iş birliği sonrası Musk, kendi şirketlerinde Apple cihazlarının kullanılmasını yasaklayacağını açıklamıştı.

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerde çalışanların Apple ürünlerini kullanmalarına izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

ETİKETLER
Elon Musk OpenAI GROK Yapay Zeka Apple
Sıradaki Haber
Trump yönetimi Gazze gündemiyle toplanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:13
Afganistan'ın başkenti Kabil'de otobüsün devrilmesi sonucu 25 kişi öldü
10:08
Microsoft'un genel merkezinde toplanan göstericiler, şirketin İsrail ordusuyla iş birliğini protesto etti
10:08
Borsa güne yükselişle başladı
10:05
Altının gramı 4 bin 457 liradan işlem görüyor
10:03
Vietnam'da Kajiki Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
10:03
Mardin'de halk otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Çakmak Barajı'nın havzası Meriç Nehri'nden getirilecek suyla doldurulacak
Çakmak Barajı'nın havzası Meriç Nehri'nden getirilecek suyla doldurulacak
FOTO FOKUS
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ