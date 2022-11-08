"Bağımsız fikirli seçmenlere:

Paylaşılan güç, her iki tarafın da en kötü aşırılıklarını engeller, bu nedenle, Başkanlığın Demokratik olduğu göz önüne alındığında, Cumhuriyetçi bir Kongre için oy vermeyi öneriyorum."

To independent-minded voters:



Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic. — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı bu paylaşımla, seçmenleri Cumhuriyetçilere oy vermeye çağırdı.

Böylece, ülkenin teknoloji şirketi yöneticilerinin büyük ölçüde uzak durmaya çalıştığı siyasi tartışmaya adım attı.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Musk, geçmişte ve platform dışında da siyasi görüşlerini dile getirdi.

Ancak, Twitter'ın dünyanın en zengin adamının yönetimi altında tarafsız kalma yeteneği hakkında soruları gündeme getirdi.

Syracuse Üniversitesi'nde Sosyal medya ve Siyaset eğitimi veren Profesör Jennifer herhangi başka bir şirketin CEO'sunun bir siyasi partiyi desteklemesi ile dünyanın en yüksek profilli bilgi ekosistemlerinden biri olan Twitter'ın CEO'sunun bunu yapması arasında önemli farklar olduğunu söyledi.

“Bu sosyal medya platformları sadece şirketler değil. Bu sadece bir iş değil. Aynı zamanda dijital kamusal alanımızdır. Burası bizim kasaba meydanımız. Bu kamusal alan giderek daha fazla özelleştiriliyor ve şirketlere aitmiş gibi geliyor. bu şirketlerin başkanları taraflaşmaya girdiğinde potansiyel olarak demokrasimizi zararlı şekillerde çarpıtıyor gibi geliyor.”

Nisan ayında Twitter'ı satın almayı kabul etmesinden sadece iki gün sonra bir tweet'te Musk, "Twitter'ın halkın güvenini hak etmesi için politik olarak tarafsız olması gerekir, bu da etkin bir şekilde aşırı sağı ve aşırı solu eşit derecede üzmek anlamına gelir" dedi.