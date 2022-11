"Bağımsız fikirli seçmenlere:

Paylaşılan güç, her iki tarafın da en kötü aşırılıklarını engeller, bu nedenle, Başkanlığın Demokratik olduğu göz önüne alındığında, Cumhuriyetçi bir Kongre için oy vermeyi öneriyorum."

To independent-minded voters:



Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic.